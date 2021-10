Sarri, a Verona la prova di maturità: nessun calo di tensione

Verona-Lazio può essere il crocevia della stagione. Ecco qual è stato l’avvicinamento di mister Sarri alla sfida

Per la Lazio la sfida di oggi contro il Verona può esser davvero il crocevia e la svolta della stagione. Lo sa molto bene Maurizio Sarri, che infatti sembra non aver lasciato davvero nulla a caso. L’occasione, nonostante le assenze in difesa, è comunque di quelle importanti e da non sbagliare.

Come sottolineato da Il Corriere dello Sport, il mister ha ancora perfettamente in mente il crollo di Bologna, Il suo obiettivo è quello di evitare cali di tensione di quel tipo. Ed è per questo che il toscano avrebbe convocato tutti i giocatori nel suo confessionale in quel di Formello. Un confronto singolo per singolo per cercare di capire i motivi di questi deragliamenti, che sono stato il marchio di fabbrica degli ultimi anni. Ma ora è iniziata un’altra era. Sarri punta a tenere la Lazio sempre e comunque sotto pressione. E già oggi ci saranno le primissime risposte.