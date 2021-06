Sarri, lo staff a Formello: via alla programmazione del ritiro. Le ultime

Sarri comincia a programmare il futuro della Lazio, a partire dal ritiro e dalla preparazione estiva. Lo staff del tecnico a Formello

È tempo di pensare al futuro in casa Lazio. Come riporta TMW, oggi lo staff di Maurizio Sarri si è recato a Formello per incontrare la dirigenza e cominciare a pensare alla preparazione estiva.

Il ritiro di Auronzo ma non solo per i biancocelesti, con lo staff che ha cominciato ad organizzare le varie tappe della calda estate della squadra capitolina. Il ritiro avrà il via l’8 agosto.