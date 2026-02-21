Sarri protegge la squadra dalle voci della cessione del club: il retroscena

Maurizio Sarri vuole schermare i suoi giocatori dalle discussioni sul futuro del club circolate negli ultimi giorni nella Capitale e non solo

L’atmosfera che circonda la Lazio in vista della trasferta di Cagliari non è delle più serene. Nonostante la squadra sia impegnata in una sfida cruciale per i tre punti, il dibattito fuori dal campo sembra rubare la scena. Le voci di una possibile cessione della società, emerse alla vigilia della partita, hanno scatenato un polverone mediatico, generando nuove polemiche e alimentando il clima di protesta che ha coinvolto anche i tifosi. Come riportato dal Corriere della Sera, il club ha subito smentito tali indiscrezioni, cercando di riportare la calma tra i suoi tifosi e all’interno della squadra.

Sarri al centro della tempesta

In questo contesto turbolento, la figura di Maurizio Sarri diventa ancor più centrale. Il tecnico della Lazio sta cercando di proteggere i suoi giocatori dalle distrazioni esterne. L’obiettivo di Sarri è chiaro: isolare la squadra dalle voci e dalle pressioni, evitando che l’incertezza che aleggia intorno al club possa compromettere la concentrazione necessaria per affrontare la gara contro il Cagliari.

La preparazione alla partita: la sfida contro il Cagliari

Nonostante le difficoltà emotive e psicologiche, la Lazio ha intenzione di scendere in campo con la massima determinazione per centrare i tre punti. La sfida contro il Cagliari, prevista per stasera alla Domus, rappresenta una tappa fondamentale nella corsa verso la parte alta della classifica.

Sarri, infatti, sa che la serenità in campo è cruciale per poter portare a casa il risultato, in un periodo di incertezze fuori dal terreno di gioco. La squadra, seppur sotto pressione, sembra pronta a reagire e a non lasciarsi travolgere dagli eventi.