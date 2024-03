Sarri, preferenza per Immobile: a Castellanos viene contestata una mancanza evidente

Sarri spinge per la presenza dal primo minuto di Immobile, contestando una mancanza evidente a Castellanos. La rivelazione

Immobile o Castellanos? Scegliere uno solo dei due è sempre difficile, ma meno per Maurizio Sarri che, come svela il Messaggero, preferisce sempre puntare sul suo capitano, leader in campo e fuori dello spogliatoio.

Questo perchè all’argentino viene contestata la poca freddezza sotto porta, con i soli due gol messi fin qui a segno. Eppure, scrive il quotidiano, sono gli stessi centri in movimento di Immobile, che ha dalla sua anche la possibilità di calciare i rigori. Ma i numeri non sembrano importare a Sarri, che su Re Ciro conta ciecamente.