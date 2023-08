Sarri nervoso: è rimasto ancora spiazzato da Lotito. Cosa è successo tra il patron ed il tecnico toscano

Non sembra essere tranquilla la situazione in casa Lazio, nonostante i recenti arrivi di Kamada ed Isaksen, che hanno sicuramente dato linfa nuova alla rosa biancoceleste.

Come riporta il Corriere dello Sport, la situazione a Formello non sarebbe delle migliori: si parla di un Maurizio Sarri molto nervoso da quelle parti, visti i repentini cambi di programma del presidente Lotito sul mercato, reo di non aver ancora costruito una rosa completa a nove giorni dall’inizio del campionato. Il doppio colpo Pellegrini–Rovella avrebbe completato il mercato in entrata, ma la fumata grigia lo ha spiazzato ancora una volta.