Sarri, mini turnover in Europa: chance per Maximiano e Casale?

Sarri ha in mente pochi cambi in vista del match tra Lazio e Feyenoord, in programma domani sera allo stadio Olimpico.

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, le condizioni non eccezionali di Cancellieri e Pedro, porterebbero a confermare il solito tridente Anderson-Immobile-Zaccagni. In porta Maximiano potrebbe avere la chance per la riscossa. In difesa potrebbe essere la volta buona per Casale, che potrebbe così concedere un turno di riposo a Romagnoli. Potrebbe trovare spazio anche Hysaj. A centrocampo, accanto a Cataldi, squalificato in campionato, dovrebbero esserci Luis Alberto e Vecino. Panchina dunque per Milinkovic.