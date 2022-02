Sarri: «Coppa Italia competizione antisportiva ma abbiamo fame e voglia. Sul Milan...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Maurizio Sarri ha parlato a Lazio Style Radio alla vigilia del match di Coppa Italia contro il Milan. Le sue dichiarazioni.

COPPA ITALIA – «Ci arrivano con due presupposti giusti entrambe le squadre, loro hanno vinto un derby e può dargli tanta benzina. Spiace che la competizione sia una delle più antisportive del mondo con un sorteggio che non si sa quando viene fatto, dove viene fatto, da chi viene fatta. Competizione palesemente realizzata per far arrivare in diretta televisiva certe squadre, ma noi abbiamo voglia e fame, dobbiamo cercare di battere una squadra che lotta per lo scudetto».

MILAN LAZIO ALL’ANDATA – «Siamo cambiati sicuramente, ma bisogna vedere quanto è migliorato il Milan. Noi rispetto all’andata avevamo più margine di miglioramento ma una partita secca fa storia a sé, difficile dire che partita verrà fuori».

FORMAZIONE E TIPO DI PARTITA DA FARE – «Non ho idea della formazione, dobbiamo fare una partita senza condizionamenti. In campionato abbiamo perso nettamente, dobbiamo fare una partita con tanta motivazione. Loro sono in lotta per lo scudetto e la Coppa Italia potrebbe essere un traguardo secondario mentre noi siamo nella terra di nessuno e potrebbe essere un traguardo primario. Siamo in una situazione in cui non possiamo scegliere una competizione, dobbiamo sparare tutte le cartucce possibili»