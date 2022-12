Lazio, i numeri parlano chiaro: Sarri fissa l’obiettivo

Con la riprese dei lavori in casa Lazio, in mente tornano i numeri della squadra di Sarri, che fanno capire gli obiettivi

Con la riprese dei lavori in casa Lazio, in mente tornano i numeri della squadra di Sarri, che fanno capire gli obiettivi.

Infatti, come sottolineato da Il Messaggero, per la società, visto gli sforzi fatti per rinforzare la rosa, il quarto posto è un obiettivo concreto. L’attuale posizione di classifica è di buon auspicio, ma non serve specchiarsi troppo. A far ben sperare, come detto, sono i numeri. Al di là dei gol fatti, 35, a colpire è la crescita difensiva, con 22 reti subite tra Serie A ed Europa League, dieci in meno rispetto allo scorso anno. Un discorso a parte meritano anche le seconde linee, in campo 726 minuti in più, con un contributo fondamentale alla voce gol segnati: in 14 casi (anziché i 5 del 21/22) c’è infatti lo zampino dei subentrati. E tutto ciò è stato per di più fatto abbassando l’età media da 28,5 a 27,7 anni.