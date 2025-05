Sarri Lazio, i biancocelesti studiano la mossa a sorpresa per il dopo Baroni: tutti i dettagli

Stando a quanto emerso in queste ultime ore, la Lazio starebbe pensando nuovamente a Maurizio Sarri come prossimo allenatore

In casa Lazio la delusione per non aver raggiunto un posto in Europa è tanta e proprio per questo, la società biancoceleste si sta già muovendo per tentare di rinforzare l’organico quanto più possibile.

Prima però ci sarebbe da risolvere il nodo legato al futuro di Marco Baroni, che potrebbe essere arrivato al capolinea della sua avventura nella Capitale. Ma c’è dell’altro, perchè stando a quanto riportato da Alfredo Pedulla, la Lazio starebbe pensando di riprendere Maurizio Sarri, con la dirigenza che avrebbe chiamato a colloquio alcuni calciatori per capire che direzione prendere.