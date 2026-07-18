Calciomercato Lazio, il Deportivo A Coruña punta Pellegrini per la fascia! Le ultime

Calciomercato Lazio, sirene spagnole per Luca Pellegrini: lo vuole il Deportivo A Coruña. Ecco quanto filtra

Il calciomercato della Lazio vive ore di grande fermento, con la dirigenza biancoceleste impegnata a sfoltire una rosa che presenta un evidente sovraffollamento sulla corsia mancina. Secondo quanto rivelato dal noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio, nelle ultime ore si sarebbe aperta una pista internazionale decisamente suggestiva per Luca Pellegrini: il Deportivo A Coruña, storico club spagnolo, avrebbe infatti inserito il terzino italiano nella propria lista dei desideri per rinforzare la fascia sinistra.

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La situazione di Luca Pellegrini a Roma

La posizione di Luca Pellegrini all’interno del progetto tecnico di Gennaro Gattuso è ormai chiara: con le diverse opzioni a disposizione sulla corsia mancina, lo spazio per il classe 1999 si è ridotto drasticamente. Nonostante le numerose presenze collezionate nell’ultima annata, la Lazio considera il giocatore in uscita, spinta dalla necessità di alleggerire il monte ingaggi e dare seguito a un profondo rinnovamento della rosa. Per il ragazzo, l’interesse del Deportivo A Coruña rappresenta un’opportunità intrigante per rilanciarsi in un campionato tecnico e competitivo come quello spagnolo.

Concorrenza per il ruolo di esterno

L’ipotesi di un trasferimento in Spagna non è l’unica opzione sul tavolo per il calciatore. Nelle scorse settimane, infatti, il nome di Luca Pellegrini era stato accostato a diverse realtà europee e italiane, che monitorano con attenzione l’evoluzione della situazione. La Lazio, dal canto suo, attende una proposta concreta per definire l’addio definitivo del calciatore, il cui contratto scadrà il 30 giugno 2027. Resta da capire se il Deportivo A Coruña riuscirà a trasformare questo sondaggio in una trattativa ufficiale, superando la concorrenza degli altri club interessati a un esterno che, nonostante le difficoltà degli ultimi mesi, resta un profilo di sicuro valore internazionale.