 Sarri Lazio, le probabili formazioni contro l'Atromitos
Sarri Lazio, il tecnico non si trattiene: probabili formazioni contro Atromitos per l’ultimo test prima della Serie A

Lazio, il Ritorno al Flaminio

Centrocampo Lazio, alcuni giocatori finiscono sotto la lente: Sarri prepara le mosse per non restare scoperto

Formazione Lazio, Guendouzi faro del centrocampo nel progetto tattico di Sarri: le ultime

Ledesma Lazio, l'ex giocatore biancoceleste riprende il proprio posto nell'organico della rosa: sarà allenatore dell'U17

3 ore ago

Sarri
Maurizio Sarri

Sarri Lazio prepara l’ultima amichevole estiva contro l’Atromitos a Rieti, test fondamentale prima dell’esordio in campionato contro il Como

La Lazio si appresta a disputare l’ultimo test prima dell’inizio della Serie A, con la sfida amichevole in programma il 16 agosto a Rieti contro l’Atromitos. Un incontro che rappresenta una tappa cruciale per il tecnico Maurizio Sarri, desideroso di mettere a punto la squadra e sciogliere gli ultimi dubbi tattici in vista del campionato.

In porta, è confermato il ballottaggio tra i portieri, con Mandas favorito per la maglia da titolare. La difesa potrebbe vedere una coppia inedita al centro con Gila e Provstgaard, mentre sulle fasce gli esterni saranno quasi sicuramente Lazzari a destra e Nuno Tavares a sinistra. Restano da valutare le condizioni di Patric e Gigot, entrambi alle prese con problemi fisici; per questo motivo, il laterale Marusic potrebbe essere pronto a subentrare in caso di necessità.

A centrocampo, la linea a tre dovrebbe essere composta da Guendouzi, Rovella e Dele-Bashiru, con il rientro di Belahyane e Vecino ancora in fase di recupero dall’infortunio rimediato nell’ultima amichevole contro il Burnley.

Nel reparto offensivo, si punta su un tridente formato da Cancellieri, reduce da una buona prestazione in Inghilterra, Castellanos e Zaccagni. Resta aperto il ballottaggio tra Castellanos e Dia per una maglia da titolare. Assente invece Isaksen, ancora fermo per mononucleosi.

Dal lato dell’Atromitos, la formazione dovrebbe schierare Koselev tra i pali, con una difesa a quattro composta da Quivi, Stavropoulos, Mansur e Uronen. A centrocampo agiranno Ouedraogo, Michorl e Palmezano, mentre in attacco spazio a Tzovaras, Van Weert e Baku sotto la guida tecnica di Vokolos.

Questo ultimo test estivo sarà fondamentale per la Lazio per affinare la condizione fisica e tattica, dando fiducia ai giocatori chiamati a essere protagonisti nella prossima stagione di Serie A.

Probabile formazione Lazio (4-3-3): Mandas; Lazzari, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni.

Atromitos (4-3-3): Koselev; Quivi, Stavropoulos, Mansur, Uronen; Ouedraogo, Michorl, Palmezano; Tzovaras, Van Weert, Baku.

