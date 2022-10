Sarri: «Arbitro non all’altezza. Ho visto attaccamento alla maglia e senso di appartenenza»

Maurizio Sarri ha parlato nel post partita di Lazio-Sturm Graz: queste le dichiarazioni del tecnico della Lazio

ARBITRO E PARTITA – «Arbitro non all’altezza di questo livello, la partita era molto corretta e l’arbitro l’ha fatta innervosire. Ne abbiamo fatto le spese noi, la squadra non ha sofferto neanche tanto. Quindi bella prestazione a livello caratteriale ma dispiace per il risultato».

SQUADRA – «E’ un bel punto di partenza per migliorare, las quadra ha un’anima e si vede in tutte le zone e in tutti i giocatori che hanno tutti lo stesso obiettivo. Da questo punto di vista sono soddisfatto».

DOVE MIGLIORARE – «In quello che ho visto stasera, nel voler stare la partita e far risultato a tutti i costi. Bisogna essere continui in questa determinazione e voglia».

SECONDO ANNO DI SARRI – «L’omaggio a Maestrelli è dovuto, quando entri nel mondo Lazio ti rendi conto cosa è stato e cosa rappresenta ora. Su 22 giocatori ne abbiamo cambiati 6-7 ma la base è rimasta e si partiva avanti sotto vari aspetti, chiaro che si lavora bene. Poi si pensa che un allenatore arrivi e dopo una settimana con il joystick la squadra giochi in un certo modo. Secondo Klopp un anno per i primi due anni non si può neanche giudicare, quella è la mentalità inglese dove gli allenatori restano 7-8 anni».

CONDIZIONE FISICA – «No, non sono preoccupato. Vorrei che qualcuno mi spiegasse i Mondiali in Qatar…è difficile ovviamente tenere questa condizione giocando ogni 3 giorni, al momento la squadra sta reggendo e credo si possa continuare».

IMMOBILE – «Ciro è un ragazzo umile e semplice, fuori dal campo è straordinario per semplicità E’ un piacere averlo nel gruppo».

«Abbiamo fatto una buona partita, una prova di carattere. In parità numerica stavamo dominando la partita, abbiamo commesso un’ingenuità causata da un nervosismo derivante da un arbitro inadeguato. Ho visto il conrasto di Lazzari ma non ho visto la reazione, ripeto però che l’arbitraggio non è stato all’altezza, anche sul gol del pareggio loro c’è un fallo su Gila. Sono comunque soddisfatto della reazione della squadra, giocare 50 minuti in inferiorità numerica in questo periodo è tanta roba. La squadra mi ha soddisfatto. Ho visto un gruppo di giocatori che era con la testa nella partita, sia chi ha iniziato che i subentrati. Queste partite si giocano in 15-16 giocatori, tutti hanno dato un contributo. A domenica arriveremo probabilmente stanchi, questo è il calcio moderno usa e getta. Per fare il Mondiale in Qatar hanno reso le competizione europee infatti. Se penso a cosa può dare il Qatar al calcio mondiale».

GARA– «Abbiamo fatto una partita seria da squadra adulta. Grande spirito e senso di appartenenza, attaccamento alla maglia: a me la gara è partita molto. L’arbitro è stato palesemente non all’altezza, ha innervosito tutti, non c’erano episodi violenti».

PROSSIMI IMPEGNI– «Quando giochi ogni tre giorni, farne una in dieci è dura dal punto di vista fisico. Per fortuna ho una serie di giocatori che oggi ha fatto spezzoni, pensiamo all’Udinese che è molto forte e che quest’anno è esplosa in tutto il suo potenziale. Hanno grande fisicità, ma anche un tasso tecnico abbastanza elevato. Difficile da affrontare. Poi pensiamo all’Atalanta».