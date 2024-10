Europa League, i numeri del Twente: per la Lazio un avversario da non sottovalutare

Europa League, la Lazio affronta il Twente, un avversario da non sottovalutare. Questi i risultati ottenuti in stagione:

Giovedì 24 ottobre alle ore 21:00 in Europa League la Lazio affronterà il Twente. In campo europeo gli olandesi sono reduci da un doppio pareggio per 1-1 contro Manchester United in trasferta e Fenerbahce dell’ex Serie A Mourinho in casa. Due risultati non banali per la squadra di Oosting.

Questa invece la situazione in Eredivisie: