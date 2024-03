Sarri a LSC: «Sui 180 minuti ho un grosso rimpianto, ecco quale. Miglior percorso in Champions della mia carriera»

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato nel post-partita della gara persa contro il Bayern Monaco in Champions League

Intervenuto a Lazio Style Channel, Maurizio Sarri ha parlato così dopo la gara tra Bayern Monaco e Lazio:

PAROLE – «Il rimpianto più importante è il finale della partita di andata, potevamo vincere in modo più ampio. Oggi il rimpianto è il gol preso a tempo scaduto su un calcio d’angolo che non c’era. Ci ha tolto le speranze. Fino a quel punto la squadra aveva tenuto bene il campo e avuto una palla gol con Ciro. Andare sotto di due in questo stadio diventa dura. Il bilancio Champions è positivo. Fare più vittorie che sconfitte è positivo per una squadra come noi. Dobbiamo rimettere a posto un po’ di posizioni in campionato e risalire un po’. La Serie A è la competizione dove abbiamo fatto meno per le nostre potenzialità. Abbiamo ancora tante cose da fare. E’ la Champions che mi sono goduto di più. A Napoli la facevamo con la testa al campionato. Con la Juve è stato molto freddo e strano ad agosto. Questo è stato un bel percorso, ringrazio i tifosi che ci hanno seguito fino a qui anche se era meglio festeggiare in un altro modo. C’è differenza al livello tecnico con questo avversario».