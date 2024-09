Sarri DI NUOVO in serie A? Di Marzio SVELA un retroscena sull’ex Lazio: I DETTAGLI

Sarri, il giornalista rilascia delle dichiarazioni svelando un curioso retroscena che riguarda l’ex tecnico biancoceleste

Ai microfoni di Sky Sport alla luce di quanto accaduto ieri sera tra Lazio e Milan, Di Marzio ha fatto il punto sui rossoneri sotto l’aspetto della guida tecnica parlando anche di Maurizio Sarri

PAROLE – Sono stati fatti tanti nomi, anche se, nel processo interno, i nomi erano Lopetegui e Fonseca. Il primo era Lopetegui, poi per tutta una serie di motivazioni, tra cui la reazione negativa della tifoseria social, anche se dire che sia stato per questo motivo che il Milan ha detto no a Lopetegui… Ti interrompo: erano disponibili Allegri, Sarri, De Zerbi, Tuchel…

Sono stati valutati, ma mai contattati. Nessuno di questi ha mai parlato col Milan o il Milan gli ha presentato il progetto