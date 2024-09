Sardo Lazio, l’addio che BRUCIA ancora a Fabiani: quelle parole lo CONFERMANO. Il retroscena. Le ultime

Al Ds della Lazio Fabiani sembra bruciare ancora l’addio estivo del giocatore della Primavera Jacopo Sardo, trasferitosi al Saarbrucken. Di seguito le parole del dirigente riportate da Il Messaggero.

PAROLE– «…così come per i frutti del settore giovanile, Ci auguriamo che nel giro di pochi anni possano salire dei profili in prima Squadra per rianimare le liste dle vivaio. Sempre che qualcuno non provi a portarli via perché purtroppo le regole lo permettono ».