Sanremo 2024, Luigi Sepe rivela il suo artista preferito del Festival -FOTO. Ecco di chi si tratta

La prima serata del Festival di Sanremo 2024 è andata in archivio. Dopo aver ascoltato i 30 cantanti in gara, Luigi Sepe non ha avuto dubbi. Dal divano, il portiere della Lazio ha fatto il tifo per Geolier, napoletano come lui e che ha portato il brano “I P’ ME, TU P’ TE”. Sepe ha pubblicato sui social una foto della Tv durante l’esibizione del rapper. Di seguito lo scatto