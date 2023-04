Sanderra a Lazio Style Channel: «Bene cosi, ma regaliamo troppi gol»

L’allenatore della Primavera ha commentato la sfida vinta contro il Pescara

Non è sazio Stefano Sanderra, anche dopo il pokerissimo rifilato dalla sua Lazio Primavera al Pescara.

Il tecnico ha analizzato il match ai microfoni di Lazio Style Channel.

LE PAROLE- «Si sono fatte buone cose. Non voglio fare il perfezionista, ma stiamo regalando gol che non dovremmo regalare, e non è la prima volta. Senza tirare in porta, prendiamo gol. I ragazzi devono imparare che quando si fa un errore bisogna reagire e lavorarci. La squadra ha sviluppato tanto gioco, tante palle gol ed è riuscita anche a finalizzarle. Sta diventando una situazione cronica. Ci sono volte in cui ti va bene, altre in cui l’avversario ti punisce. L’errore ripetuto diventa un difetto. Non mi piace l’atteggiamento post di questi errori, non si può pensare possano passare in carovana. Sono cose importanti che vanno analizzate».

CRESPI E GONZALEZ- «Gonzalez ci ha messo un po’ perché probabilmente non era abituato a questi ritmi d’allenamento, ha qualità, ma è anche un fuoriquota, è normale che faccia queste cose. Crespi ha tanti margini di miglioramento, Balde non può andare sempre a sprazzi. Se si sacrificano rendono la squadra più solida. Il vincente è sempre affamato, e va un po’ contro natura»