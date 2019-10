Sampdoria-Roma, la Lega Serie A dà l’ok: si gioca

Si giocherà Sampdoria-Roma: le precipitazioni sono notevolmente diminuiti nelle ultime ore, il comune ha dato l’ok

Il comune e la Lega Serie A danno l’ok: Sampdoria-Roma si giocherà. A preoccupare sono le condizioni meteo di Genova che hanno portato ad un’allerta meteo arancione. Attualmente, però, non si registrano precipitazioni da qualche ora e sul territorio lugure – come riferito da Gazzetta.it – sarebbe addirittura comparso il sole. La gara è prevista per le ore 15 e piogge consistenti sono previste per il tardo pomeriggio: alle ore 20, l’allerta diventerà rossa. Starà poi all’arbitro valutare le eventuali condizioni del campo.