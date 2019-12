Sampdoria Parma 0-1 : terza sconfitta in settimana per Ranieri

Sampdoria Parma, sconfitta per Ranieri: gol di Kucka e rete annullata a Quagliarella. Terzo stop per i liguri nell’arco di una settimana.

Termina sullo 0-1 il match tra Sampdoria e Parma. Gol di Kucka – pericolosissimo in più di un’occasione – nel primo tempo e rete annullata ai liguri per fuorigioco.

Quagliarella dal dischetto trova prima i guantoni di Sepe, poi riesce a imbucarla in porta, ma per il guardalinee non è regolare. Tra Coppa Italia e campionato, è il terzo stop in una settimana per la squadra di Ranieri.