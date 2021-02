Sampdoria, Ranieri studia le mosse a sorpresa: trequartista e difesa a 3

Claudio Ranieri studia le mosse a sorpresa per il match tra Lazio e Sampdoria. Il tecnico potrebbe schierare alcune novità

Possibili novità in arrivo per Claudio Ranieri. Il tecnico, verso Lazio-Sampdoria, potrebbe mettere in campo alcune novità. L’allenatore blucerchiato, come spiega Il Secolo XIX, starebbe pensando di utilizzare il trequartista, probabilmente Ramirez, dietro alle due punte, Keita e Quagliarella.

Il tecnico potrebbe inoltre schierare la difesa a 3: una novità che è già stata messa in campo a gara in corso, ma mai dall’inizio.