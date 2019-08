Le probabili formazioni di Sampdoria-Lazio, 1° giornata di Serie A, in programma domani alle ore 20:45

SERIE A – Sampdoria-Lazio probabili formazioni / Sampdoria-Lazio stadio ‘Luigi Ferraris’, domenica 24 agosto ore 20:45

Si lavora nel centro sportivo di Formello in vista dell’esordio di domani contro la Sampdoria. Questa mattina i biancocelesti sono scesi in campo per l’allenamento di rifinitura agli ordini di mister Inzaghi. La prima novità sembra arrivare in difesa: Luiz Felipe verso una maglia da titolare, in panchina dovrebbe accomodarsi quindi Vavro. Il nuovo acquisto ha ancora bisogno di ambientarsi al meglio. A centrocampo sembra arrivare la conferma di Lazzari e Milinkovic con Parolo in cabina di regia, Luis Alberto mezzala a sinistra e Lulic come esterno. Davanti la coppia Immobile-Correa.

SAMPDORIA (4-3-3): Audero; Bereszyinski, Murillo, Colley, Murru; Linetty, Ronaldo Viera, Ekdal; Ramirez, Quagliarella, Caprari. A disp.: Falcone, Ferrari, Chabot, Augello, Thorsby, Léris, Barreto, Jankto, Bonazzoli, Gabbiadini. All.: Di Francesco

Indisponibili: Maroni

Squalificati: Depaoli

Diffidati: nessuno

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Vavro, Bastos, Patric, Marusic, Cataldi, Leiva, Berisha, André Anderson, Caicedo, Adekanye. All.: Inzaghi

Indisponibili: Wallace, Durmisi, Lukaku, Jony

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

ARBITRO: Rocchi (sez. Firenze)

ASSISTENTI: Meli e Peretti

IV° UOMO: Serra

VAR: Banti

AVAR: Tolfo