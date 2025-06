Lazio, senti Oddi: «Sarri è sicuramente la scelta migliore che si potesse fare, ma Baroni...»

L’ex calciatore ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha parlato anche della scelta della Lazio di richiamare Sarri

L’ex calciatore Giancarlo Oddi ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radiosei.

LE PAROLE – Sarri è sicuramente la scelta migliore che la Lazio potesse fare. I tifosi lo conoscono, molti di loro gli vogliono bene. Sarri era l’unica scelta per il contesto attuale della Lazio. Devo dire però, che Baroni io non l’avrei lasciato andare. È chiaro che si sono lasciati poco bene, ma il tecnico fiorentino mi ha fatto divertire, specialmente nella prima parte della scorsa stagione. Il risultato finale non ha premiato la Lazio, anche se le distanze erano esigue. A me è dispiaciuto vederlo andare via.