Calciomercato Lazio, dopo Adekanye si attende il transfer di Jony

Calciomercato Lazio – Sorride mister Simone Inzaghi: Adekanye è a sua completa disposizione. Adesso manca solo il transfer di Jony

Giusto in tempo per l’esordio di campionato. Tra i vari problemi fisici che hanno afflitto i calciatori biancocelesti nel corso della preparazione estiva, la notizia dell’arrivo del transfer di Bobby Adekanye può far gioire il tecnico Simone Inzaghi. La Fifa ha dato ragione alla Lazio nella battaglia legale avanzata dal Liverpool. L’attaccante è quindi arruolabile per la trasferta contro la Sampdoria, va ad aggiungere valore tecnico alla rosa capitolina. E per Jony invece? La situazione dello spagnolo non si è ancora sbloccata. Il patron del Malaga resta inamovibile sulla sua posizione (chiede 12 milioni di euro per una presunta rescissione unilaterale). La società laziale aspetta il transfer provvisorio, almeno per il derby con la Roma della seconda giornata. Bisogna attendere.