Sampdoria, Ekdal e Audero: «Una bella Lazio, hanno vinto meritatamente»

Sampdoria, le parole di Ekdal e Audero dopo la sconfitta contro la Lazio

Inizio di Serie A disastroso per la Sampdoria, che alla prima giornata è caduta sotto i colpi di Immobile e Correa, perdendo 3-0 in casa al “Ferraris”. Il regista blucerchiato Albin Ekdal ha così commentato in mixed zone la prestazione, dando merito alla Lazio: «Cosa non ha funzionato? Purtroppo tante cose. Non si possono prendere tre gol così, specialmente in casa. Purtroppo la Lazio ha vinto meritatamente, non eravamo al top, nonostante le occasioni create. Dimentichiamo questa partita e andiamo a Sassuolo per vincere».

Sulla stessa linea d’onda il suo compagno di squadra, il portiere Emil Audero, anche lui ntervenuto in mixed zone al termine della gara. «Poca Samp o troppa Lazio? Un misto di tutte e due le cose. Una bella Lazio, una brutta Samp. Abbiamo concesso troppo: ripartenze, palle gol e occasioni in generale. Noi abbiamo avuto alcune occasioni, ma non siamo riusciti poi a concretizzare. Loro invece sì, anche perché ne hanno create di più nette. Non abbiamo lavorato bene come reparto difensivo e loro ci sono stati superiori per tutta la partita. Ci sarà il tempo di lavorare e perfezionarsi, sono cambiate diverse cose rispetto all’anno scorso».