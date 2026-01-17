Samardzic Lazio, la dirigenza osserva la situazione! Tutti i dettagli trapelati

Samardzic Lazio, resta sullo sfondo il centrocampista serbo in forza all’Atalanta! Ecco le ultime novità di mercato in casa biancoceleste

Il calciomercato in casa Lazio continua a muoversi tra piste concrete e suggestioni inattese. In questo scenario si inserisce anche il nome di Lazar Samardzic, centrocampista serbo classe 2002, che resta sullo sfondo delle valutazioni biancocelesti. A fare il punto è Il Messaggero, che sottolinea come l’ipotesi sia reale ma non prioritaria!

Calciomercato Lazio, il profilo di Samardzic

Lazar Samardzic è un centrocampista di grande qualità tecnica, dotato di visione di gioco, tiro dalla distanza e capacità di rifinire l’azione. Un talento che in Serie A ha già dimostrato di poter fare la differenza, soprattutto negli ultimi trenta metri. Proprio queste caratteristiche lo rendono un nome affascinante, ma allo stesso tempo non perfettamente aderente alle esigenze attuali della Lazio.

Calciomercato Lazio, serve più equilibrio in mediana

Come evidenziato dal quotidiano, il nodo principale riguarda la tipologia di centrocampista ricercata. Alla Lazio, infatti, servirebbe un mediano più difensivo, capace di garantire copertura, fisicità e protezione alla linea arretrata. Samardzic, per caratteristiche, è più un interno offensivo o un trequartista che un frangiflutti davanti alla difesa. Per questo motivo il suo nome resta in seconda linea, più come opportunità di mercato che come obiettivo immediato.

Calciomercato Lazio, pista fredda ma non chiusa

Samardzic rimane un profilo monitorato, pronto a tornare d’attualità solo se dovessero cambiare le condizioni o le priorità tecniche. Al momento, però, la sensazione è che la Lazio guardi altrove per rinforzare una mediana che ha bisogno soprattutto di equilibrio e solidità.

