Salernitana, oggi allenamento aperto ai tifosi: il report della seduta

REPORT – «Sono ripresi questa mattina allo Stadio “Arechi” davanti ai propri tifosi gli allenamenti della Salernitana. Gli uomini di Davide Nicola hanno aperto la seduta con una fase di attivazione atletica seguita da esercitazioni tecniche. L’allenamento è terminato con un lavoro tattico e tiri in porta. La seduta di rifinitura in vista della gara di domenica a Roma contro la Lazio è fissata per domani alle ore 11:00».