Salernitana, Bargiggia: «FIGC furiosa per le mosse di Lotito»

Il giornalista Paolo Bargiggia ha parlato del pensiero della FIGC riguardo le mosse del presidente Lotito sulla Salernitana

Continua a far discutere la soluzione trovata dal presidente della Lazio Claudio Lotito in merito alla cessione della Salernitana. Il patron biancoceleste ha optato per il trust, con la promessa di cedere la società campana entro 6 mesi.

Tuttavia, secondo quanto riportato da Paolo Bargiggia sul proprio sito web, la FIGC sarebbe furiosa per l’opzione scelta da Lotito. «Nei fatti, comunque, l’operazione di Lotito è stata decisamente spericolata, venendo considerata dalla serie A e dalla Federcalcio come una vera e propria “bufala”. Un escamotage per continuare a gestire il club con il cognato Mezzaroma. L’imprenditore romano – e di questo ve ne avevamo parlato in esclusiva – non ha infatti voluto vendere la società né al fondo di investimento australiano e né in seguito all’imprenditore Radrizzani» ha scritto il noto giornalista. Una situazione ancora molto complessa e da risolvere.