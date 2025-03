Sacchi sulla Lazio: «E’ una squadra dalle ottime conoscenze calcistiche che sa sistemarsi bene in campo»

Sacchi, l’ex allenatore si esprime in merito alla grande prova di ieri della Lazio dimostrata ieri sera contro il Milan. Ecco cos ha detto a riguardo

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport alla luce della vittoria di ieri contro il Milan, Arrigo Sacchi analizza la prova della Lazio e rilascia queste considerazioni a riguardo, mettendola a confronto con la prestazione invece della formazione di Conceicao

PAROLE – La Lazio, che in questa stagione mi ha spesso ben impressionato, non è stata al suo solito livello, ma questo successo fa sì che si accomodi provvisoriamente al quarto posto della classifica, in attesa di vedere che cosa farà la Juve questa sera contro il Verona. La Lazio gioca un calcio molto verticale e cerca sempre di dominare l’avversario. Da una parte, quella milanista, c’è stata quindi molta approssimazione, mentre dall’altra ho visto un gruppo che ha ottime conoscenze e sa come sistemarsi sul campo