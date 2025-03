Runjaic: Non capita a tutti di pareggiare con Lazio

Kosta Runjaic ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara pareggiata contro la Lazio nel posticipo di campionato

L’allenatore dell’Udinese, Runjaic, ha parlato a DAZN al termine della gara pareggiata contro la Lazio.

SULLA PARTITA – «Abbiamo giocato una buona partita contro una grande squadra come la Lazio e in un grande stadio. Siamo molto contenti della nostra prestazione, non capita a tutti di pareggiare qui in casa della Lazio»

SULLA SQUADRA – «E’ la cura dei dettagli che sta facendo la differenza in campo, la forza e la tenacia che ci mettono tutti. Nella prima parte della partita abbiamo avuto maggior contento, peccato che non sia arrivato il secondo gol. Resettiamo tutto e andiamo avanti»