Rovella ancora titolare? Le probabili formazioni di Italia-Francia

Rovella ha disputato una buona prestazione contro il Belgio, Spalletti lo manderà in campo anche contro la Francia?

Domani sera l’Italia tornerà in campo e affronterà la Francia in quel di San Siro. Nicolò Rovella, dopo l’ottima prestazione contro il Belgio, potrebbe partire dalla panchina. Una notizia che non può che far felici tifosi della Lazio e probabilmente anche mister Baroni. Il classe 2001 è un elemento fondamentale dei biancocelesti ed in ottica Serie A, averlo più riposato può essere positivo.

LA PROBABILE FORMAZIONE DI SPALLETTI – ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Tonali, Locatelli, Frattesi, Dimarco; Barella; Kean. All. Spalletti