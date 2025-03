Rovella Lazio, i possibili scenari dopo il rosso di Plzen

Rovella Lazio, alla luce del cartellino rosso rimediato in Repubblica Ceca giovedì scorso ecco cosa potrebbe rischiare l’ex Monza

Se per la partita con il Bologna la sua presenza non è in dubbio, visto il pericolo scampato dato il solo affaticamento che non gli ha permesso giocare con l’Udinese, per Rovella lo scenario europeo è totalmente differente alla luce del rosso rimediato a Plzen nella gara d’andata di Europa League.

Secondo quanto viene riportato dal Corriere dello Sport, l’ex Monza salterà sicuramente la sfida di domani sera ma potrebbe anche non esserci per l’eventuale quarto di finale della Lazio. L’arbitro ha valutato come intervento non violento il suo nonostante l’espulsione, ma tale decisione potrebbe non salvare il centrocampista biancoceleste, perchè in caso venisse valutato invece grave dal Giudice sportivo la decisione sarebbe inevitabile.