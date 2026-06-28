Lazio, c’è il caso Rovella da gestire? Ecco cosa filtra sul rinnovo

Rovella Lazio, il rilancio passa dalla nuova stagione. Al momento però c’è un problema legato alle cifre del rinnovo del centrocampista ex Juventus

Il futuro di Niccolò Rovella è uno dei temi più importanti in casa Lazio, non soltanto per il valore tecnico del centrocampista ma anche per la sua situazione contrattuale. Dopo un’annata fortemente condizionata dai problemi fisici, il classe 2001 vuole riprendersi la scena e dimostrare di poter tornare ad essere uno dei punti fermi della squadra biancoceleste.

Il contratto di Rovella con la Lazio scadrà nel 2028, ma la società non può permettersi di sottovalutare il dossier. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il rischio è quello di ritrovarsi più avanti con situazioni simili a quelle di Mario Gila e Alessio Romagnoli, casi che hanno imposto riflessioni delicate alla dirigenza biancoceleste.

Oggi, però, il rinnovo non è semplice. Le limitazioni imposte dal mercato a saldo zero impediscono alla Lazio di procedere con un prolungamento a cifre più alte. Una condizione che complica i piani del club, chiamato già a intervenire in diversi reparti per rinforzare la squadra e dare a Gattuso una rosa più competitiva.

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Rovella, il valore del centrocampista impone prudenza

Niccolò Rovella è uno dei giocatori di maggior valore presenti nella rosa della Lazio. Per questo motivo la società dovrà muoversi con attenzione, evitando che il tempo trasformi una situazione sotto controllo in un problema più serio. Anche se la scadenza del 2028 non è immediata, programmare con anticipo può fare la differenza.

Il centrocampista rappresenta un patrimonio tecnico ed economico per il club. Perderlo a zero al termine del contratto sarebbe uno scenario da scongiurare, soprattutto considerando la centralità che potrebbe avere nel progetto tattico di Gattuso. La priorità, nell’immediato, resta il campo, ma il rinnovo dovrà entrare presto nell’agenda della dirigenza.

La Lazio ha oggi questioni più urgenti da risolvere, a partire dal rafforzamento della squadra. Tuttavia, il dossier Rovella non può restare fermo troppo a lungo. Il club dovrà trovare il momento giusto per aprire un confronto con il giocatore e provare a blindarlo prima che la situazione diventi più complessa.