Lazio, suggestione Asencio per la difesa: il Real Madrid alza il muro, operazione complicata

Asencio Lazio, è lui il nome nuovo per il dopo Romagnoli! Costi e resistenza del Real Madrid complicano la trattativa per il classe 2003

La Lazio continua a muoversi sul mercato con l’obiettivo di rinforzare il reparto arretrato e prepararsi a un possibile nuovo scenario in difesa. Il tema centrale resta quello legato al futuro di Alessio Romagnoli, il quale è destinato a lasciare la Capitale.

Nelle ultime ore, dalla Spagna, è rimbalzato un nome di grande prospettiva: Raul Asencio, difensore classe 2003 del Real Madrid. Secondo quanto segnalato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbero stati alcuni contatti esplorativi per capire i margini di una possibile operazione. Una pista interessante, ma allo stesso tempo estremamente complessa per costi, status del giocatore e posizione del club madrileno.

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Asencio Lazio, profilo giovane ma già pronto

Raul Asencio rappresenta un identikit molto chiaro: giovane, moderno, già inserito in un contesto di altissimo livello e con una struttura tecnica adatta a una difesa ambiziosa. Nonostante la giovane età, il classe 2003 ha già accumulato circa 80 presenze con il Real Madrid, un dato che certifica il suo percorso di crescita e il grado di considerazione di cui gode nell’ambiente dei Blancos.

Per la Lazio, un profilo del genere sarebbe ideale per aprire un nuovo ciclo in difesa. Asencio garantirebbe fisicità, margini di miglioramento e una mentalità costruita in uno dei club più esigenti al mondo. Proprio questi aspetti, però, rendono la trattativa difficile: il Real Madrid non ha alcuna necessità di liberarsi del giocatore e può gestire la situazione da una posizione di forza.

Asencio, contratto lungo e valutazione alta

L’ostacolo principale riguarda il contratto. Asencio è legato al Real Madrid fino al 2031, un dettaglio che limita notevolmente il margine di manovra della Lazio. La valutazione del difensore si aggira intorno ai 20 milioni di euro, cifra importante per il mercato biancoceleste, soprattutto se inserita in una sessione in cui il club dovrà intervenire anche in altri reparti.

Il costo del cartellino, unito alla volontà dei Blancos di non svendere un giocatore giovane e già valorizzato, rende l’operazione tutt’altro che semplice. I contatti esplorativi servono proprio a questo: comprendere se esistano aperture su formule alternative o se la pista sia destinata a rimanere soltanto una suggestione di mercato.

Asencio Lazio, pista difficile ma da monitorare

La Lazio osserva, valuta e tiene vivo il dossier, ma senza perdere di vista la realtà dell’operazione. Raul Asencio è un nome che alzerebbe il livello della difesa e darebbe al progetto biancoceleste un innesto di grande prospettiva. Allo stesso tempo, però, servirebbero condizioni favorevoli per trasformare l’interesse in una vera trattativa.