Rovella: «Ora torniamo a casa! Il gruppo è unito e molto felice. Io sono sereno e faccio la mia parte»

Nicolò Rovella, giocatore della Lazio, ha rilasciato un’intervista in vista del match di domani contro il Genoa! Le dichiarazioni

La vigilia di Lazio Genoa porta la firma di Nicolò Rovella! Il centrocampista biancoceleste è infatti il protagonista del match program dedicato alla gara dell’Olimpico, in programma domani 30 agosto alle ore 20:45 e valida per la seconda giornata di Serie A. In vista dell’appuntamento contro i rossoblù, Rovella ha rilasciato un’intervista ai microfoni ufficiali della società, soffermandosi sulle sensazioni del gruppo, sugli obiettivi stagionali e sull’importanza della sfida davanti ai propri tifosi! Vi riportiamo di seguito le sue dichiarazioni:

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PERCORSO – «Importantissimo, sicuramente la prima vittoria ci dà morale e fiducia, è quello che ci serviva. Ora torniamo a casa nostra, è importante fare altri tre punti e continuare questo percorso!».

FIDUCIA – «Sì, sicuramente, ma credo che i risultati positivi aiutino la fiducia! Siamo un gruppo nuovo, e vincere aiuta a vincere. La vittoria ti dà fiducia e ti fa fare qualcosa in più che magari non faresti. Il successo di Bologna è stato importante per la fiducia del gruppo, appunto».

NUOVI ARRIVATI – «I nuovi sono tutti bravissimi ragazzi, con tanti di loro ho già giocato. Con Pinamonti, Frattesi anche in Nazionale. A Genova con Pinamonti abbiamo giocato insieme. So che ragazzo è, quello che può dare al nostro gruppo. Sono molto felice che sia arrivato qui alla Lazio. Abbiamo fatto il primo allenamento oggi, si vede che è un ragazzo intelligente, ha capito già subito cosa vuole il mister, siamo tutti felici che sia qui».

GENOA – «Sicuramente è una squadra molto fastidiosa. Non va sottovalutata perché gioca un calcio molto aggressivo! Li ho visti anche nel ritiro, o nelle amichevoli. Ha messo in difficoltà il Napoli, pertanto bisogna stare concentrati e attenti a sfruttare le occasioni che ci lasciano».

UOMO GUIDA – «Credo che sia un gruppo molto unito. È un gruppo di bravissimi ragazzi che hanno voglia di stare insieme, ci divertiamo tanto anche a tavola o nello spogliatoio! Era da tempo che non mi capitava di stare in un gruppo così con tanti giovani o qualche esperto. Andiamo al campo con il sorriso ed è grazie al mister che crea questo entusiasmo!».

PERCORSO PERSONALE – «Io faccio la mia parte! A me piace dare l’esempio, mi impegno al massimo. Sto maturando e secondo me è dovuto anche a un percorso che ho fatto l’anno scorso, dovuto a parecchi infortuni. Dopo le difficoltà arriva sempre qualcosa di bello, ci credo fortemente in questo, piano piano».

GOL – «Tutti gli anni sono importanti, parto sempre carico e quest’anno pure di più. Sono tranquillo e sereno, possiamo fare un bel campionato. Gol? Deve arrivare, ma non lo chiamò più perché porta sfortuna».