Romagnoli ancora in bilico: Atalanta e Al Sadd riaprono il caso negli ultimi giorni di mercato

Alessio Romagnoli rischia di essere il caso degli ultimi giorni del calciomercato estivo in casa Lazio. Sta cambiando tutto per i biancocelesti!

Il futuro di Alessio Romagnoli resta uno dei temi più delicati di questi ultimi giorni di calciomercato in casa Lazio. Dopo un’estate caratterizzata da continui cambi di scenario, il difensore centrale non avrebbe ancora la certezza assoluta di proseguire la propria esperienza in biancoceleste. Una situazione che potrebbe evolvere rapidamente prima della chiusura della sessione.

L’ex giocatore del Milan continua infatti ad avere estimatori sia in Italia sia all’estero. Da una parte resta viva la pista che conduce all’Atalanta, dall’altra sarebbero ripresi i contatti con l’Al Sadd, club che nelle scorse settimane sembrava essersi allontanato definitivamente.

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Romagnoli, l’Atalanta resta alla finestra

Una delle possibili destinazioni per Romagnoli continua a essere l’Atalanta. Il difensore attende eventuali segnali provenienti dal club bergamasco, dove Maurizio Sarri sarebbe uno dei principali sostenitori del suo possibile arrivo.

Il rapporto tra il tecnico e il centrale è noto dopo l’esperienza condivisa alla Lazio, elemento che potrebbe incidere nelle valutazioni qualora l’Atalanta decidesse di effettuare un nuovo tentativo negli ultimi giorni di mercato.

Tornano i contatti con l’Al Sadd

Parallelamente è tornata d’attualità anche la pista estera. L’Al Sadd, dopo essersi defilato nelle scorse settimane, avrebbe infatti riallacciato i contatti per capire se esistano nuovamente le condizioni per portare Romagnoli lontano dalla Serie A.

Il ritorno del club qatariota nella corsa al difensore modifica ancora una volta il quadro, che sembrava essersi indirizzato verso la permanenza del classe ’95 nella Capitale. Molto dipenderà dalle eventuali proposte che arriveranno alla Lazio e dalla volontà dello stesso giocatore, chiamato a valutare attentamente il prossimo passo della propria carriera.

Romagnoli, futuro deciso nelle ultime ore di mercato

Per la Lazio si apre quindi una fase particolarmente delicata. Romagnoli rappresenta un elemento di esperienza della difesa biancoceleste, ma l’interesse di più squadre potrebbe portare a nuovi sviluppi prima del gong finale del mercato.

L’Atalanta resta una possibilità da monitorare soprattutto per la presenza di Sarri, mentre la riapertura dei contatti con l’Al Sadd introduce nuovamente una soluzione all’estero.

Dopo settimane di indiscrezioni, frenate e improvvise riaperture, la situazione di Alessio Romagnoli resta dunque ancora tutta da definire. La permanenza alla Lazio continua a essere uno scenario possibile, ma non può essere considerata definitiva fino alla chiusura della finestra di mercato.