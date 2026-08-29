Gattuso salta ancora la conferenza per scelta della società: il silenzio prima del Genoa fa rumore

Gennaro Gattuso non si presenterà in conferenza stampa prima della partita della seconda giornata della Lazio contro il Genoa di Daniele De Rossi

La vigilia di Lazio-Genoa sarà diversa dal solito. Gennaro Gattuso, infatti, non parlerà in conferenza stampa prima della sfida di campionato contro i rossoblù. Una scelta che non dipenderebbe direttamente dall’allenatore, ma dalla società biancoceleste, come riportato dal Corriere dello Sport.

Si tratta della seconda occasione in cui il tecnico della Lazio non si presenta davanti ai giornalisti alla vigilia di una partita. Era già accaduto prima della trasferta contro il Bologna, quando anche in quel caso il club aveva deciso di evitare il consueto appuntamento con la stampa.

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Niente conferenza prima del Genoa

L’assenza di Gattuso dalla conferenza stampa prepartita rappresenta inevitabilmente un elemento destinato a far discutere. Il confronto con i giornalisti alla vigilia viene normalmente utilizzato dagli allenatori per presentare la gara, fare il punto sulle condizioni della squadra e chiarire eventuali dubbi di formazione.

Questa volta, invece, la Lazio ha scelto nuovamente il silenzio. Una decisione che arriva in un momento nel quale attorno alla squadra non mancano temi da affrontare, sia dal punto di vista tecnico sia per quanto riguarda le dinamiche interne al club.

Gattuso, è la seconda conferenza saltata

Non si tratta dunque di un episodio isolato, Gattuso aveva già saltato la conferenza precedente alla partita di Bologna.

La ripetizione della scelta rende la situazione ancora più particolare. Due conferenze non disputate in un arco temporale ravvicinato rappresentano infatti una novità significativa nella gestione della comunicazione biancoceleste.

Al momento non sono stati indicati ulteriori motivi rispetto alla decisione societaria. Resta però evidente come la mancanza delle parole del tecnico impedisca di ottenere indicazioni dirette su formazione, condizioni dei giocatori e approccio alla gara contro il Genoa.

Lazio, il silenzio alla vigilia fa discutere

Il mancato appuntamento con la stampa assume inevitabilmente un peso maggiore considerando l’importanza della sfida contro il Genoa. Gattuso avrebbe potuto chiarire diversi aspetti legati alla preparazione della partita, ma tutte le valutazioni resteranno affidate alle informazioni che filtreranno da Formello.

La Lazio sceglie quindi ancora una volta una linea molto chiusa dal punto di vista comunicativo. Una strategia che può avere l’obiettivo di proteggere squadra e allenatore, ma che allo stesso tempo aumenta inevitabilmente l’attenzione attorno al club.