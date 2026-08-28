Juventus Lazio Under 16 0-2, i biancocelesti staccano il pass per la semifinale del Torneo Alba dei Campioni

Juventus Lazio Under 16 0-2, la squadra di Rughetti 16 piega la Juventus di Gridel con due gol nel primo tempo e si aggiudica la qualificazione alla semifinale del prestigioso Alba dei Campioni: il recap del match

Giovedì 27 agosto, gara di qualificazione alla semifinale del torneo Alba dei Campioni fra Juventus Under 16 (prima nel girone A) e Lazio (seconda nel girone B). I biancocelesti allenati da mister Rughetti chiudono la pratica già nel primo tempo e staccano il pass per la semifinale della prestigiosa manifestazione giovanile giunta ormai alla sua quinta edizione. Ecco dunque il recap del match giocato al campo Madonna delle Grazie di Cuneo. La Lazio si presenta con un 4-3-3 che vede in porta Mocci, da destra a sinistra Scarabotti, Casali, Boveri e Iacomino, a centrocampo Morresi a gestire la manovra coadiuvato da Girotti e Interlandi mentre nel reparto offensivo Caputo e Pellegrino supportano l’unica punta, Bacchi.

Diversi cambi invece per Gridel rispetto alla partita contro il Catanzaro: dal primo minuto Pugno in porta, Freyria centrale, Cussotto a destra, Laganà in mediana e Geraci al suo fianco ma anche tutto il trio offensivo. Monte il riferimento e ai suoi lati Laruccia da una parte, Duka dall’altra. La Lazio parte forte, dopo pochi secondi Pugno è già obbligato ad un’uscita decisiva, ma nulla può, lo stesso portiere bianconero al 7′ del primo tempo. Interlandi carica un destro a giro fantastico dalla distanza che si spegne nell’angolino più lontano a mezza altezza: imprendibile, rara perla di bellezza della mezzala biancoceleste che sblocca il punteggio.

La risposta della Juve avviene al 16′, Laruccia fa il panico sulla sinistra e pesca solissimo sul secondo palo Geraci: il suo tiro al volo viene salvato sulla linea da Boveri.

Le giovani aquile controbattono, questa volta è Morresi direttamente da calcio piazzato a sporcare i guantoni di Pugno, ancora bravo a non farsi sorprendere sul suo palo. La Juventus ingrana ed, a sprazzi, regala grandi giocate: al 24′ è nuovamente Laruccia il protagonista che però spreca un’illuminante invenzione di Capristo spedendo alto sulla traversa col piede meno forte, il mancino. Subito dopo si avvera la più antica legge del calcio: gol mangiato, gol subito. Pellegrino fa i solchi sulla destra, mette al centro e nell’area popolatissima, Caputo risulta il più lesto ad andare in contro al pallone e di prima a spedirlo là dove Pugno non può agguantarlo. Juventus 0 Lazio 2 al 25′.

il secondo tempo: gestione e poche emozioni

Al 44′ del secondo tempo (il format prevede due frazioni da 30 minuti) è ancora la Lazio a sfiorare il gol: Di Palma spizza di testa ma Pugno si supera nuovamente ed evita il tracollo dei suoi. La Juventus non reagisce e crea veramente poco, il risultato avviato e la poca inventiva fanno il resto. La Lazio si limita a gestire e provare in contropiede a mettere il sigillo definitivo sulla gara che può arrivare proprio nei secondi conclusivi grazie all’occasione capitata sui piedi di Grazia.

Il suo tentativo in spaccata termina a lato dopo un’uscita a vuoto di Pugno, ma è l’ultima emozione della partita. La Lazio batte 2-0 la Juventus ed accede alle semifinali, appuntamento dunque a venerdì 28 agosto allo stadio Augusto Manzo di Alba, avversario da fronteggiare il Napoli che nelle qualificazioni ha perso 3-1 contro il Milan. Dall’altra parte del tabellone il derby della Madonnina, Inter Milan per un posto in finale.