Enigma Cancellieri: il nodo che stringe il mercato in uscita della Lazio

Rebus Matteo Cancellieri: quell’incastro d’attacco che non vuole sbloccarsi in casa Lazio! Ecco quanto emerso

Le manovre in uscita della Lazio si fanno particolarmente intricate, specialmente per quanto riguarda il reparto avanzato della rosa a disposizione. Con l’arrivo di Andrea Pinamonti designato come nuovo punto di riferimento offensivo della squadra, la dirigenza biancoceleste ha l’esigenza impellente di liberare spazio prezioso a bilancio e in organico attraverso cessioni mirate. Tra i nomi caldi in uscita c’è senza dubbio quello di Matteo Cancellieri, ma la trattativa per la sua cessione definitiva si sta rivelando tutt’altro che semplice e lineare, ricca com’è di colpi di scena e repentini cambi di rotta sul campo delle trattative.

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I sondaggi di Parma, Fiorentina e Bologna per Matteo Cancellieri

Prima che la situazione di mercato evolvesse verso scenari differenti, le doti e il potenziale dell’esterno offensivo avevano inevitabilmente attirato l’interesse di diversi club della massima serie italiana. Società ambiziose come il Parma, la Fiorentina e il Bologna avevano infatti effettuato dei sondaggi concreti per capire i margini di un’eventuale operazione di mercato. Nonostante i gradimenti iniziali e le richieste di informazioni avanzate dai vari estimatori, la pista più calda e avanzata non si è rivelata quella ducale o toscana, ma ha preso una piega completamente inaspettata nelle ultime ore di trattative.

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Il ripensamento sul Genoa e la linea della dirigenza della Lazio

La vera svolta nella complessa trattativa che riguarda Matteo Cancellieri porta direttamente alla Liguria e all’interesse manifestato dal Genoa. Secondo Il Corriere dello Sport, l’esterno aveva inizialmente declinato la proposta formulata dal club rossoblù, salvo poi compiere un clamoroso passo indietro e riaprire la porta al trasferimento in serata. Dal canto suo, la dirigenza della Lazio preme fortemente per chiudere la cessione a titolo definitivo: il contratto del giocatore scade infatti nel 2027 e l’obiettivo inderogabile del club capitolino è quello di monetizzare subito per evitare di perdere potere contrattuale in vista della prossima stagione calcistica!