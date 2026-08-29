Fabiani si muove per il dopo Romagnoli: occhi su Zebic della Dinamo Zagabria

La Lazio sta facendo un tentativo per Marko Zebic della Dinamo Zagabria! E’ lui il nome individuato dal direttore sportivo Angelo Fabiani

La Lazio si prepara a vivere giorni molto intensi sul mercato, con il futuro di Alessio Romagnoli che rischia di trasformarsi in uno dei dossier più delicati della fase finale della sessione estiva. La possibile partenza del difensore centrale obbliga infatti la dirigenza biancoceleste a valutare in anticipo le alternative, per evitare di farsi trovare impreparata in caso di cessione.

In questo scenario si inserisce il lavoro di Angelo Fabiani, che avrebbe già iniziato a sondare alcune piste per individuare un eventuale sostituto dell’ex Milan. Tra i profili finiti sotto osservazione c’è Marko Zebic, giovane centrale classe 2007 di proprietà della Dinamo Zagabria.

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Zebic, Fabiani pensa al sostituto di Romagnoli

La priorità della Lazio è tutelarsi. Finché il futuro di Romagnoli non sarà definito, il club non può permettersi di escludere nessuno scenario e proprio per questo Fabiani starebbe lavorando parallelamente su possibili operazioni in entrata.

Il nome di Zebic risponde a una precisa strategia: individuare un difensore giovane, con margini di crescita e potenzialmente inseribile all’interno del progetto tecnico biancoceleste. La situazione resta comunque legata a doppio filo alle decisioni che verranno prese su Romagnoli negli ultimi giorni di mercato.

Occhi sul classe 2007 della Dinamo Zagabria

Il profilo seguito dalla dirigenza arriva dalla Dinamo Zagabria, club tradizionalmente attento alla valorizzazione dei giovani. Marko Zebic, classe 2007, è stato individuato come una possibile soluzione per rinforzare il reparto arretrato qualora si rendesse necessario intervenire rapidamente.

L’idea della Lazio sarebbe quella di capire subito i margini per imbastire un’operazione, così da non dover partire da zero nel caso in cui la cessione di Romagnoli dovesse concretizzarsi nelle ultime ore disponibili.

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Zebic, possibile trattativa last minute

Il fattore tempo sarà inevitabilmente decisivo. La Lazio entra infatti nella fase conclusiva del mercato con la necessità di tenere aperti più tavoli contemporaneamente.

Se Romagnoli dovesse lasciare la Capitale, il club di Claudio Lotito avrebbe bisogno di muoversi velocemente per consegnare un nuovo centrale allo staff tecnico. Da qui nasce la volontà di preparare già adesso il terreno per Zebic, evitando di arrivare al momento decisivo senza alternative concrete.

Il dossier resta quindi strettamente collegato all’evoluzione della situazione del difensore biancoceleste. Fabiani vuole anticipare eventuali problemi e la pista che porta al giovane della Dinamo Zagabria rappresenta una delle soluzioni prese in considerazione.