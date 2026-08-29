Ratkov verso l’addio: tre club in corsa, ma il Levante è in vantaggio

Petar Ratkov potrebbe ripartire dalla Spagna dopo sei mesi deludenti con la maglia della Lazio. Ecco cosa filtra sul futuro del classe 2003

Il mercato della Lazio entra in una fase decisiva anche sul fronte delle uscite. Dopo settimane nelle quali l’attenzione della società era stata concentrata soprattutto sui rinforzi da mettere a disposizione di Gennaro Gattuso, adesso la dirigenza biancoceleste può iniziare a lavorare con maggiore decisione sulle cessioni. Uno dei nomi destinati a diventare particolarmente caldo negli ultimi giorni della sessione è quello di Petar Ratkov.

L’attaccante potrebbe trovare sempre meno spazio dopo l’arrivo nella Capitale di Andrea Pinamonti, operazione che ha modificato le gerarchie offensive della Lazio. Per questo motivo una partenza del centravanti rappresenta ora uno degli scenari più concreti da seguire.

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Ratkov può partire: tre squadre hanno acceso il mercato

Il futuro di Petar Ratkov potrebbe essere lontano dalla Lazio. Sul giocatore si stanno infatti muovendo con particolare interesse Levante, Siviglia e Tolosa, tre possibili destinazioni che permetterebbero all’attaccante di proseguire la propria carriera fuori dall’Italia.

Al momento sarebbe soprattutto il Levante ad aver guadagnato terreno rispetto alle altre pretendenti. La situazione resta comunque aperta, perché la Lazio dovrà trovare una soluzione che possa soddisfare sia le esigenze sportive del calciatore sia quelle economiche del club.

Lazio, Ratkov e la possibile formula: prestito con diritto di riscatto

Uno dei nodi principali riguarda proprio la struttura dell’eventuale operazione. L’ipotesi sulla quale si starebbe lavorando è quella di un prestito con diritto di riscatto, formula che consentirebbe alla società interessata di valutare Ratkov nel corso della stagione prima di procedere eventualmente all’acquisto definitivo.

Non è però esclusa una soluzione differente. Nell’accordo potrebbe infatti essere inserito un obbligo di riscatto legato al raggiungimento di determinate condizioni, scenario che offrirebbe alla Lazio maggiori garanzie sulla futura monetizzazione del cartellino.

Ratkov pesa sul mercato: l’obiettivo è recuperare l’investimento

La posizione della Lazio è legata anche all’investimento effettuato appena sette mesi fa. Ratkov era infatti arrivato dal Salisburgo per una cifra di circa 13 milioni di euro, motivo per cui i biancocelesti vorrebbero evitare una cessione che comporti una perdita economica significativa.

L’arrivo di Andrea Pinamonti, però, ha inevitabilmente ristretto gli spazi a disposizione dell’attaccante e potrebbe accelerare una separazione che fino a poche settimane fa appariva meno probabile. Le prossime mosse di Levante, Siviglia e Tolosa saranno quindi decisive per capire quale destinazione riuscirà a trovare l’intesa con la Lazio.

La sensazione è che il dossier Ratkov possa diventare uno dei più importanti degli ultimi giorni di mercato biancoceleste: la società punta a liberare spazio nel reparto offensivo senza svalutare un investimento effettuato soltanto pochi mesi fa.

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