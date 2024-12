Rovella a LSC: «Chiediamo scusa ai tifosi. C'è tanta rabbia e delusione. Ora a Lecce...»

Nicolò Rovella, centrocampista della Lazio, ha parlato così della sconfitta di questa sera contro l’Inter ai microfoni ufficiali del club

PAROLE – «Non si può dire nulla oggi, chiediamo scusa ai tifosi, abbiamo fatto una figuraccia. C’è tanta rabbia, siamo delusi. Bisogna essere bravi a ripartire, si deve vedere la squadra, ora deve venire fuori il gruppo. I nostri tifosi sono sempre fantastici, la loro reazione ci ha dato tanta forza per la partita di Lecce. Chiediamo ancora scusa per quello che abbiamo fatto questa sera. Noi avevamo approcciato bene la partita, poi dopo il primo gol non so cosa è successo. Bisogna incassare e ripartire ancora più forti facendo vedere il gruppo che siamo. In questo momento si vedono gli uomini. Tutti i campi in Serie A sono difficili, così quello di Lecce. Dobbiamo andare lì cattivi e forti».