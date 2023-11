Rovella alla UEFA: «Immobile un campione, io dispiaciuto da questo...»

Nicolò Rovella ha detto la sua sul Capitano della Lazio Ciro Immobile, prima di esporre il suo dispiacere per una cosa

Ai margini della vittoria contro il Celtic Nicolò Rovella è intervenuto alla UEFA dove ha espresso il suo pensiero sul capitano della Lazio Immobile, oltre che sul dispiacere (causa l’ammonizione ricevuta) di saltare la trasferta a Madrid con l’Atletico.

VITTORIA- «Sicuramente è una bella vittoria e importante: dopo la prestazione deludente in campionato avevamo bisogno di fare una grande partita e ce l’abbiamo fatta».

IMMOBILE – «È il nostro capitano, è un campione, abbiamo bisogno dei suoi gol e siamo molto felici per lui. Questa è la vera Lazio, questa deve essere la vera Lazio. Ripartiamo da questa prestazione e spero che ci dia slancio anche in campionato».

ATLETICO – «Sono molto dispiaciuto di non poter giocare a Madrid, sono stato squalificato per un giallo ingenuo. A Madrid sarà una partita decisiva (per il primo posto, ndr) e noi andremo a giocarcela».