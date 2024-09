Rovella a LSC: «Non è facile vincere in Europa in trasferta e ci siamo RIUSCITI. L'Importante era anche non prendere gol» - Lazio News 24

Rovella, l’ex Monza ha rilasciato al termine della partita alcune considerazioni ai microfoni di LSC: ecco cos ha detto

Ai microfoni di LSC al termine della partita vinta di Europa League con la Dinamo Kiev, ha parlato Rovella che ha esternato cosi il successo della Lazio ad Amburgo

PAROLE – Sono felice per questa vittoria importante. Non abbiamo preso gol quindi dobbiamo continuare così. Non è mai facile vincere in trasferta, soprattutto in Europa. Serve continuità. L’Europa regala tante cose, è una competizione importante, ci puntiamo così come puntiamo sulla Serie A. Siamo tra le squadre più importanti. Gol? speravo di sbloccarmi ma me lo tengo per quando giochiamo all’Olimpico