Ronaldo: «Quando sei un campione vinci sempre»

Ronaldo, le parole del portoghese alla Dubai International Sports Conference che si sta tenendo in questi giorni

Ha vinto in ogni squadra in cui ha giocato, Nazionale compresa, anche se da quando indossa la maglia bianconera il sogno è la Champions. Cristiano Ronaldo, presente alla Dubai International Sports Conference, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco le sue parole.

«Non esistono né segreti né miracoli. L’aver vinto in ogni squadra in cui sono stato non è una coincidenza, quando sei un campione vinci sempre. Senza lavoro, dedizione e passione per ciò che fai non potresti avere questo palmarés, questi trofei, questi record e queste statistiche. L’importante è tenere alta la motivazione».