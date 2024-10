Romulo a LSC: «Erano anni che non tornavo qui, sono EMOZIONATO. Ecco cosa MANCA alla Lazio». Le parole dell’ex calciatore biancoceleste

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, Romulo Caldeira, il quale torna all’Olimpico da ospite speciale, ha parlato così prima della partita tra Lazio e Nizza:

PAROLE – «Che emozione è? Bellissimo, da anni che non tornavo. Non vedevo l’ora, tutti mi scrivevano. Sono contento e emozionato di tornare a casa dove nel 2019 abbiamo vinto un bel trofeo. Di ex compagni ce ne sono tanti, li sento tantissimi e alcuni anche vicini. Sto vedendo Patric, Zaccagni che avevo a Verona. Io ero un fan di Sarri che è andato via, ma è arrivato un altro allenatore grandissimo e bravo. Fa un bel calcio. Cosa manca? Bisogna avere tempo, non è facile cambiare allenatore. Siamo solo all’inizio, è ottobre e sono solo poche partite. Sono sicuro che questa Lazio arriverà in alto».