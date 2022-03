Romero, passi da gigante: il giovane ha superato Raul Moro nelle gerarchie

Luka Romero sta continuando la sua crescita all’ombra di Maurizio Sarri: il ragazzo ha superato Raul Moro nelle gerarchie

Luka Romero continua a fare passi da gigante nel suo percorso di crescita. A Cagliari, come ricorda Il Tempo oggi in edicola, ha collezionato la terza presenza in campionato. Diciotto anni da compiere a novembre, il ragazzo, che nelle gerarchie di Sarri ha superato Raul Moro, ha stregato tutti a Formello.

Non è rimasto indifferente anche il CT dell’Argentina, Scaloni. L’ex Lazio ha inserito Luka tra i convocati per gli impegni del 26 e 30 marzo nella gare di qualificazione ai mondiali del Qatar. L’obiettivo è evitare la chiamata della Spagna che potrebbe soffiare il ragazzo all’Albiceleste in quanto dotato di doppio passaporto.