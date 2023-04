Romero-Lazio, verso l’addio. L’argentino andrà via a parametro zero. Lotito non vorrebbe dare i 5 milioni di commissione richiesti dall’agente Ramadani

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport Luka Romero sarebbe sempre più vicino all’addio alla Lazio.

Il patron Lotito non avrebbe intenzione di dare i 5 milioni di commissione richiesti dall’agente Ramadani. E il giocatore argentino andrebbe via a giugno a parametro zero.