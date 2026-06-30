Romano svela: «Il Napoli si sente forte dell’accordo con Gila, ma bisogna vedere gli incastri!»

Il noto giornalista Fabrizio Romano si è esposto sull’affare Gila-Napoli, commentando le parole del Ds Giovanni Manna

Il calciomercato estivo vive un momento di grande fermento attorno al profilo di Mario Gila, difensore della Lazio che sta catalizzando l’attenzione dei principali club di Serie A. La situazione attorno al centrale spagnolo si è fatta particolarmente dinamica, con il Napoli che si conferma come la pretendente più attiva. Recentemente, a margine della cerimonia di apertura della sessione trasferimenti a Rimini, il Direttore sportivo azzurro Giovanni Manna ha espresso pubblicamente l’interesse dei partenopei, pur sottolineando la necessità di far quadrare i conti attraverso operazioni in uscita prima di poter piazzare nuovi colpi in entrata. Il dirigente ha inoltre riconosciuto l’alto valore tecnico del giocatore, accostandolo a diversi top club internazionali che monitorano l’evoluzione della vicenda.

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La strategia di Mario Gila tra Napoli e Lazio

A fare chiarezza sulla complessità della trattativa è intervenuto Fabrizio Romano, che tramite il suo canale YouTube ha offerto una panoramica dettagliata dello scenario. Secondo l’esperto di mercato, esiste già un’intesa di massima tra l’entourage del calciatore e il club campano, che ha trovato nel difensore una forte disponibilità al trasferimento. Tuttavia, il tassello mancante resta l’accordo economico con la Lazio, che continua a fare muro. La posizione del club biancoceleste rimane prudente, con la dirigenza consapevole che una eventuale cessione dovrebbe essere gestita con estrema cautela per non indebolire la retroguardia a disposizione di Gennaro Gattuso.

Perché Mario Gila fa gola alle big

L’interesse verso Mario Gila non è casuale: il calciatore ha dimostrato una crescita costante, diventando un punto fermo della difesa laziale nelle ultime stagioni. La duttilità tattica e la capacità di impostare il gioco dal basso lo rendono un profilo moderno, ideale per le ambizioni del Napoli o per altre compagini europee come Juventus, Milan e Atalanta, citate dallo stesso Giovanni Manna come possibili pretendenti. La partita rimane aperta e gli “incastri” a cui fa riferimento Fabrizio Romano sono la chiave di volta: il tempo stringe e, sebbene il giocatore spinga per una nuova avventura, il braccio di ferro tra la Lazio e i partenopei promette di tenere banco ancora per molti giorni prima di giungere a una risoluzione definitiva.