Asp Lazio, intesa totale con il danese: ora il tavolo con il Bayern per sbloccare l’affare

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Il calciomercato della Lazio vive una fase di profonda riflessione, costretta entro i rigidi confini del “saldo zero”. Il club biancoceleste ha individuato in Jonathan Asp Jensen, talentuoso trequartista di proprietà del Bayern Monaco, il profilo ideale per dare qualità e prospettiva alla rosa. Tuttavia, come sottolineato da Il Messaggero, la trattativa per il gioiello danese è al momento in una fase di stand-by tattico, in attesa che il club di Claudio Lotito riesca a sbloccare le necessarie risorse finanziarie attraverso il mercato in uscita.
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Asp Jensen: il talento danese tra Bayern e Lazio
Il profilo di Jonathan Asp Jensen è considerato tra i più futuribili dell’intero panorama europeo. Dopo un’annata estremamente positiva trascorsa in prestito al Grasshopper, il trequartista danese ha attirato le attenzioni del Direttore sportivo Angelo Fabiani. Nonostante l’intesa di massima raggiunta con l’entourage del giocatore, il nodo cruciale rimane la percentuale sulla futura rivendita richiesta dai bavaresi, che oscillerebbe tra il 40% e il 50%. La Lazio punta, però, a ridurre questa clausola!
Provedel e Romagnoli: le uscite necessarie
Il mercato della Lazio resta dunque subordinato alle cessioni. Per finanziare l’arrivo di nuovi profili, il club deve necessariamente alleggerire il monte ingaggi. In questo senso, le posizioni di Provedel e Romagnoli sono diventate centrali: il portiere è finito nel mirino dell’Inter, mentre il difensore ha manifestato interesse per un trasferimento all’Al-Sadd.
Un mercato a saldo zero tra ambizioni e realtà
La strategia biancoceleste, definita dagli esperti come “a saldo zero”, impone prudenza e tempismo. La dirigenza, consapevole delle difficoltà economiche, sta cercando di ottimizzare ogni operazione, monitorando costantemente le richieste del Bayern Monaco e cercando alternative valide in caso di stallo nelle negoziazioni. Con la scadenza dei contratti di alcuni veterani e la necessità di abbassare l’età media della rosa, la Lazio è chiamata a un’estate di massima precisione. La speranza dei tifosi è che, una volta concluse le prime dolorose cessioni, la società possa finalmente affondare il colpo per Asp Jensen, regalando a Gennaro Gattuso un innesto capace di fare la differenza già nella prossima stagione di Serie A!
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